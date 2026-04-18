BiVeg protagonista a Biella, grande affluenza al Piazzo per la fiera dedicata alla sostenibilità FOTO

Buona partecipazione e interesse a Biella per la nuova edizione di BiVeg, la fiera dedicata al mondo vegetale e alla cultura della sostenibilità, andata in scena nella giornata di oggi, 18 aprile. Ancora una volta, la location designata è il Piazzo, la suggestiva cornice storica di Biella che ha accolto un gran numero di stand e bancarelle tra produttori e realtà artigiane. Molti i visitatori, attratti da uno stile di vita consapevole e sostenibile.