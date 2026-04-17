Biella, aveva 80 anni il pescatore trovato senza vita nel torrente Oremo

Aggiornamento ore 16

Aveva 80 anni l’uomo trovato senza vita nel torrente Oremo. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo si era portato sul posto per pescare ma per cause al vaglio delle forze dell’ordine sarebbe caduto tragicamente in acqua.

La vittima si chiamava Angelo Ottoboni ed era residente a Mongrando. La salma è stata recuperata dai Vigili del Fuoco, presenti assieme al personale del 118 e ai Carabinieri.

Il fatto

Tragica scoperta nel comune di Biella. Nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, è stato trovato il corpo senza vita di un pescatore nei pressi del torrente Oremo, in via del Sole, a pochi passi da corso Bruno Blotto Baldo. Non è nota, al momento, l’età della persona così come le cause del decesso. A dare l’allarme, stando alle prime ricostruzioni, un uomo che avrebbe notato la salma vicina al corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco assieme ai Carabinieri, al personale della Provincia e ai sanitari del 118 che non ha potuto far altro che constatarne la morte. Sono in corso i dovuti accertamenti che chiariranno i contorni della vicenda. La strada è momentaneamente chiusa alla viabilità.