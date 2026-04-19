Cossato, lite tra vicini in condominio: donna minacciata e spintonata sulle scale

Nel pomeriggio di ieri sabato 18 aprile i Carabinieri sono intervenuti a Cossato, intorno alle 15,40, all’interno di un condominio.

Secondo quanto riferito, una donna sarebbe stata minacciata e spintonata mentre stava scendendo le scale della propria abitazione. L’episodio avrebbe coinvolto il figlio di un inquilino dello stabile, con il quale i rapporti risultano da tempo difficili.

I militari giunti sul posto hanno proceduto all’identificazione delle persone coinvolte. Dagli accertamenti è emerso che si è trattato di una lite verbale degenerata in momenti di forte tensione, senza ulteriori conseguenze fisiche rilevanti.

La situazione è stata riportata alla calma e non risultano, al momento, ulteriori sviluppi.