Fulgor Chiavazzese, brilla il settore giovanile: stagione da incorniciare tra risultati e crescita

Risultati esaltanti, traguardi difficili da pronosticare e la consapevolezza di aver compiuto un salto di qualità, testimoniato anche dal raggiungimento di due Fasi finali regionali. Il settore giovanile della Fulgor Valdengo Chiavazzese ha centrato passaggi importanti per consolidare la propria presenza a livello provinciale e regionale. Dall’Under 19 all’Under 14, dagli Esordienti secondo anno 2013 ai Piccoli Amici 2019/2020, fino all’Under 12 femminile, la stagione 2025/2026 ha regalato, e continua a regalare, soddisfazioni di rilievo.

A tracciare il bilancio del lavoro svolto è il presidente Gianni Fregonese: «Abbiamo ottenuto risultati al di sopra di ogni aspettativa. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, riuscendo ad arrivare a tanto. In particolare, un grazie va al direttore sportivo Amedeo Acquadro e al responsabile dell’Attività di base Luca Berteletti. La crescita straordinaria di cui siamo protagonisti è resa possibile anche dagli allenatori, dagli staff tecnici e da tutti i dirigenti».

Agonistica: una stagione che lascia il segno

«Con due formazioni ci apprestiamo a disputare le Fasi finali del campionato regionale, ma non dobbiamo dimenticare il percorso della Juniores, che ha sfiorato la qualificazione alla post season del girone A, il cammino dell’Under 15, che dopo un avvio difficoltoso ha infilato prestazioni e risultati da vertice del campionato, e l’Under 14, che guida con autorità il Campionato provinciale».

Il presidente blucremisi ha così delineato il percorso del settore giovanile agonistico, partendo dalla Juniores. L’Under 19 ha chiuso il proprio campionato al settimo posto, a pari merito con 41 punti insieme a Ivrea e Città di Cossato, le due squadre che la precedono in classifica, sfiorando così la qualificazione alla Coppa Piemonte.

Se Under 17 e Under 16 proseguiranno il loro cammino nelle rispettive post season, l’Under 15 ha conquistato con anticipo la permanenza nel campionato regionale anche per la prossima stagione. I ragazzi allenati da Jorge Gomar Fernandez hanno blindato il settimo posto, impreziosito da successi significativi contro la vincitrice del girone, il Baveno Stresa, oltre che contro Biellese e Suno.

Infine, l’Under 14 continua a confermarsi protagonista: mister Ermanno Baudo e i suoi ragazzi comandano il girone di Biella del Campionato provinciale con otto punti di vantaggio sul Cigliano, a cinque partite dal termine della stagione.

Attività di base, sguardo al futuro con attenzione al femminile

Accanto all’agonistica, appare significativa anche la strada intrapresa dall’Attività di base. A sottolinearlo è ancora il presidente: «Nelle annate più piccole si parla meno di classifiche, ma ci si concentra sulla crescita. Posso dire, con fermezza, che si è registrato un aumento della qualità e dell’entusiasmo, sia da parte dei bambini sia degli addetti ai lavori. Vedere tanti genitori e appassionati assistere alle partite ci dà fiducia».

Il percorso di crescita voluto dalla società trova conferma anche nell’inserimento di alcuni Esordienti 2013 nella rosa dell’Under 14 capolista del campionato provinciale.

«Lo stesso discorso – prosegue Fregonese – vale per la formazione femminile Under 12. Al primo anno di vita la squadra si è ritagliata un ruolo da protagonista nel Torneo nazionale Under 12. Il merito è delle bambine, degli allenatori e dei dirigenti».

Nella prima parte della stagione, le ragazze guidate da Carmelo Cammarata hanno disputato il girone Esordienti primo anno 2014 maschile, per poi prendere parte alla competizione femminile che le ha viste confrontarsi con squadre come Juventus, Baveno Stresa, Ivrea, Asti e altre realtà blasonate del panorama calcistico femminile. Anche in questo caso, per la società, si tratta di una scommessa vinta.