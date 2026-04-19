Vigliano, lite tra colleghi in un bar, volano spintoni

Nella serata di ieri sabato 18 aprile a Vigliano, due colleghi di lavoro sono rimasti coinvolti in una lite all’interno di un bar del paese.

L’episodio si è verificato intorno alle 21 e, secondo quanto riferito, alla base del diverbio vi sarebbero futili motivi, aggravati dall’assunzione di alcolici.

Durante la discussione, i toni sarebbero rapidamente degenerati fino a uno scambio di spintoni. Alcuni presenti sono intervenuti per separare i due uomini e riportare la calma.

La persona che ha segnalato l’accaduto, un uomo classe 1970, ha riferito di aver riportato dolori e alcune escoriazioni, riconducibili a una possibile aggressione da parte del collega. La vittima ha comunque rifiutato l’intervento del 118.

Sono stati tutti identificati i soggetti coinvolti: un uomo classe 1976, la moglie classe 1967, e un altro uomo classe 1963, tutti residenti a Vigliano Biellese.