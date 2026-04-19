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CRONACA | 19 aprile 2026, 12:04

Vigliano, lite tra colleghi in un bar, volano spintoni

Intervento dei presenti per separare i due uomini. Escoriazioni per la vittima, rifiutato il 118.

Vigliano, lite tra colleghi in un bar, volano spintoni

Vigliano, lite tra colleghi in un bar, volano spintoni

Nella serata di ieri sabato 18 aprile a Vigliano, due colleghi di lavoro sono rimasti coinvolti in una lite all’interno di un bar del paese.

L’episodio si è verificato intorno alle 21 e, secondo quanto riferito, alla base del diverbio vi sarebbero futili motivi, aggravati dall’assunzione di alcolici.

Durante la discussione, i toni sarebbero rapidamente degenerati fino a uno scambio di spintoni. Alcuni presenti sono intervenuti per separare i due uomini e riportare la calma.

La persona che ha segnalato l’accaduto, un uomo classe 1970, ha riferito di aver riportato dolori e alcune escoriazioni, riconducibili a una possibile aggressione da parte del collega. La vittima ha comunque rifiutato l’intervento del 118.

Sono stati tutti identificati i soggetti coinvolti: un uomo classe 1976, la moglie classe 1967, e un altro uomo classe 1963, tutti residenti a Vigliano Biellese.

s.zo.

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