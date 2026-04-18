Campionato studentesco di scacchi, l’Itis Biella alla fase nazionale

Risultato decisamente importante quello ottenuto dalla squadra femminile dell’Itis ai campionati regionali di scacchi tenutosi a Leinì lo scorso 14 aprile: nella cittadina piemontese la formazione composta da Sabrina Gallo, Lisa Mazzuchetti, Elisa Sotgiu e Ilaria Viana si è infatti classificata al terzo posto nella categoria allieve, garantendosi così l’accesso alla fase nazionale dei campionati che si svolgeranno dal 18 al 21 maggio a Montesilvano, in Abruzzo.

A rendere ancor più prestigioso il risultato ottenuto è il fatto che le ragazze biellesi hanno affrontato - in 5 incontri da 40 minuti ciascuno - le più forti giocatrici under 17 del Piemonte; ora, non resta che augurare un “in bocca al lupo” alla squadra dell’Itis, che rappresenterà la provincia di Biella nel campionato nazionale assoluto. Come a Leinì, anche in Abruzzo le ragazze saranno accompagnate dal prof. Marco Giordani, docente di Chimica nonché Maestro nazionale di scacchi.