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SPORT | 18 aprile 2026, 10:00

Campionato studentesco di scacchi, l’Itis Biella alla fase nazionale

Campionato studentesco di scacchi, l’Itis Biella alla fase nazionale

Campionato studentesco di scacchi, l’Itis Biella alla fase nazionale

Risultato decisamente importante quello ottenuto dalla squadra femminile dell’Itis ai campionati regionali di scacchi tenutosi a Leinì lo scorso 14 aprile: nella cittadina piemontese la formazione composta da Sabrina Gallo, Lisa Mazzuchetti, Elisa Sotgiu e Ilaria Viana si è infatti classificata al terzo posto nella categoria allieve, garantendosi così l’accesso alla fase nazionale dei campionati che si svolgeranno dal 18 al 21 maggio a Montesilvano, in Abruzzo.

A rendere ancor più prestigioso il risultato ottenuto è il fatto che le ragazze biellesi hanno affrontato - in 5 incontri da 40 minuti ciascuno - le più forti giocatrici under 17 del Piemonte; ora, non resta che augurare un “in bocca al lupo” alla squadra dell’Itis, che rappresenterà la provincia di Biella nel campionato nazionale assoluto. Come a Leinì, anche in Abruzzo le ragazze saranno accompagnate dal prof. Marco Giordani, docente di Chimica nonché Maestro nazionale di scacchi.

c. s. Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne ITIS “Q. Sella” g. c.

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