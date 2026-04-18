A Biella rivive la leggenda del Rally della Lana, inaugurata la mostra al FILA Brand Experience Center FOTO e VIDEO

Biella si conferma terra di motori e appassionati delle 4 ruote. Folta partecipazione e nutrito interesse nella prima serata di ieri, 17 aprile, per l’inaugurazione della mostra dal titolo “Rally Lana since 1973”, allestita negli spazi del FILA Brand Experience Center. Un viaggio immersivo che celebra 50 anni di storia, uomini e imprese sportive attraverso un racconto collettivo di passione, coraggio e identità, già dalla sua prima edizione fino ai giorni nostri.

Come riportato dagli organizzatori, il Rally della Lana ha saputo conquistare il territorio e il pubblico biellese, diventando uno dei principali simboli di eccellenza sportiva. L’itinerario, contrassegnato da materiale informativo e fotografico, abbraccia tutte le edizioni fino al 2024, con la presenza di contenuti multimediali.

Per l’occasione, ne abbiamo parlato con Marcello Guelpa, che di rally se ne intende: ecco la sua intervista.