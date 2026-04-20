Nasce “Ponderano Sicura”: cresce la rete dei gruppi di controllo di vicinato

Si moltiplicano nel Biellese i gruppi di controllo di vicinato. Dopo l’esperienza avviata per esempio a Pollone, a Mongrando, Roppolo e che sta nascendo a Tavigliano, in questi giorni è nato anche “Ponderano Sicura”, già operativo con l’obiettivo di raccogliere e condividere segnalazioni utili alla sicurezza del paese.

Gli ideatori tengono a chiarire fin da subito la natura dell’iniziativa: non si tratta di una semplice chat, né di uno spazio per polemiche o allarmismi. Il gruppo è infatti pensato esclusivamente per segnalare movimenti sospetti, diffondere avvisi su possibili truffe e condividere informazioni utili tra vicini.

Sono state definite anche regole precise per il funzionamento: non sono previsti interventi diretti da parte dei partecipanti e non è consentito formulare accuse. In caso di emergenze, resta fondamentale rivolgersi sempre al numero unico 112.

Il gruppo si presenta già strutturato, con modalità di comunicazione ordinate e basate su un formato specifico per le segnalazioni. Gli amministratori stanno inoltre inserendo i partecipanti in modo graduale, così da mantenere l’efficacia dello strumento ed evitare che si trasformi in uno spazio caotico.

“E’ un’iniziativa privata nata tra cittadini – spiegano gli ideatori - con l’obiettivo di creare un punto di riferimento ordinato per le segnalazioni sul territorio, evitando il solito caos di messaggi sparsi e mantenendo sempre un approccio tranquillo, senza allarmismi. Non è collegata al Comune né alle forze dell’ordine, ma vuole essere uno strumento semplice e responsabile di collaborazione tra cittadini”.

Dietro c’è anche un piccolo supporto tecnologico che aiuta a mantenere ordine e chiarezza, ma per chi partecipa il funzionamento resta semplice e immediato. “L’idea – sottolineano - è quella di creare nel tempo una rete di attenzione condivisa, dove chi nota qualcosa di rilevante può segnalarlo in modo semplice. In ogni caso, viene sempre ricordato che per situazioni reali o urgenti il riferimento resta il 112. È un progetto che punta sulla responsabilità e sul buon senso, con l’obiettivo di crescere mantenendo ordine, affidabilità e utilità per il territorio”.