Valdilana, è di Novara il centauro caduto in una scarpata

Aggiornamento delle 11,46 di domenica 19 aprile

Con il passare delle ore emerge qualche dettaglio in più sull'incidente. Il centauro è residente in provincia di Novara. La motocicletta è stata recuperata ed ora è custodita nel garage di un amico che si trova nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente.

Un testimone, un uomo classe 1970 anch’egli residente in provincia di Novara, ha fornito le prime informazioni utili alla ricostruzione della dinamica.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per chiarire con precisione la causa dell’uscita di strada.

I fatti

Grave incidente stradale a Trivero, nel comune di Valdilana. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, un uomo di circa 60 anni sarebbe scivolato a terra con la moto e sarebbe finito giù per una riva, a lato della carreggiata, per alcuni metri riportando diverse ferite. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 18 aprile.

In breve tempo, il centauro è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e caricato a bordo dell’elisoccorso, giunto sul posto, per il trasporto al Pronto Soccorso in codice rosso. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Ponzone e Biella, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo, erano presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che accerteranno l’esatta dinamica dell’accaduto.