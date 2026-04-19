Masserano: furto in piena notte all’ex magazzino dell’usato

Furto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a Masserano, dove ignoti si sono introdotti all’interno di un ex magazzino dell’usato, portando via mobili e denaro contante.

A dare l’allarme è stato il titolare dell’attività, un uomo del 1973 residente a Brusnengo, che ha segnalato l’accaduto ai Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione di Masserano per i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito durante le ore notturne, riuscendo a entrare nei locali e ad asportare alcuni arredi oltre a una somma di denaro contante stimata intorno ai 300-400 euro. Il valore complessivo della refurtiva è ancora in fase di quantificazione.

Sono in corso accertamenti per risalire agli autori del furto.