Polizia, a Biella controlli negli esercizi commerciali: scatta una sanzione pesante per un'attività

Nell’ambito dell’attività di controllo dei locali pubblici ed esercizi commerciali, che viene svolta regolarmente dalla Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Biella, al fine di accertare la regolarità nello svolgimento dei servizi che vengono offerti alla cittadinanza, è stato posto in essere, nella giornata di venerdì 17 aprile, un controllo amministrativo presso una tabaccheria del centro cittadino.

Durante tale attività, i poliziotti della Questura hanno avuto modo di rilevare che all’interno del locale era stato istallato un distributore automatico con il quale si vendevano generi alimentari, pur non essendo in possesso di alcuna autorizzazione per la vendita di tali prodotti.

A seguito di questa violazione è stata contestata alla titolare una sanzione amministrativa prevista dall’art. 67 D.lgs 59/2010 e art. 17 D.lgs 114/98 e punita dall’art. 22 c. 1 con il pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00.