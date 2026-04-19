Biella, grande successo per il Trofeo Città di Biella: record italiani e trionfo Unione Giovane Biella allo Stadio Lamarmora FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

"Sabato 18 Aprile si è svolta la prima edizione del meeting regionale "Trofeo Città di Biella" allo Stadio Lamarmora Pozzo, a parteciparvi numerose squadre piemontesi e alcune squadre provenienti da fuori regione.

L'evento, organizzato dalla Società Sportiva Unione Giovane Biella (UGB) con il patrocinio del Comune di Biella, ha visto lo svolgersi delle seguenti competizioni: 400m Ostacoli Assoluti, 80m Cadetti, 100m Assoluti, Salto in Lungo Assoluti, 1000m cadetti, 400m Assoluti, 1500m Assoluti e infine la Staffetta 4x800m.

Negli 80 metri Cadette, dominio di Alessia Dova della Sisport ssd, che con un brillante 10.31 ha staccato nettamente la concorrenza. Sul podio anche Camilla Rossini (11.02) della SOCIETA' ATLETICA BELLINZAGO e Marina Sapone (11.36) dell'Unione Giovane Biella. Tra i Cadetti, successo per Filippo Indirli, Bugella Sport, primo in 10.12, davanti alla coppia dell'atletica Strambino Barbieri Emanuele (10.84) e Audrito Marco (10.89).

Nei 1000 metri Cadette la più brillante è stata Rebecca Capobianco Atl. Settimese, che ha chiuso in 3:19.57. Completano il podio le cadette di UNIONE GIOVANE BIELLS Conigliaro Elena (3:23.74) e Bazzèato Vanessa (3:28.92). Tra i Cadetti, sfida serratissima: Matteo Polidoro (Atl. Settimese) vince in 2:58.30, resistendo a Chiriotti Alessandro (2:58.64). Terzo Aiassa Giacomo in 2:59.78, ancora per i colori dell'atletica settimese.

Nei 100 metri donne, prova di grande qualità per Chiara Sangineto, Atl. Barbas, che taglia il traguardo in 12.79. Sul podio anche Specchia Sofia (12.93) e Marchese Giorgia (13.28). Tra gli uomini, Federico De Marco di Unione Giovane Biella conquista il primo gradino del podio, a seguire gli atleti del Gruppo sportivo Ermenegildo Zegna Dejan Travar (11.30) e Andrea Margarini (11.63)

Nei 400 metri donne, trionfa Francesca Ferro dell'Atletica Settimese con 58.94 a seguire l'atleta della Cus Insubria Varese Como Asietti Giada (59.01) e Ricceri Greta (1.00.95) della Asd Futuratletica Piemonte.

Tra gli uomini arriva la seconda medaglia d'oro di giornata per Federico De Marco di Unione Giovane Biella con il tempo di 49.14, a seguire in seconda posizione Nicolò Borello (49.20) dell'Atletica Canavesana e Riccardo Pignatiello (49.63) del Cus Insubria Varese Como.

Nel salto in lungo femminile, prestazione di altissimo livello per Chiara Sala (CUS Insubria), che atterra a 6.06 m, superando Milica Travar (5.61 m) G.S. Ermenegildo Zegna e Pastore Annalisa (5.53 m) Atl. Libertas Unicusano Livorno. Tra gli uomini, conferma per Andrea Margarini (G.S. Ermenegildo Zegna), che vince con 6.55 m, davanti a Pusceddu Lorenzo (6.44 m) Sisport ssd e Dejan Travar (6.40 m) Ermenegildo Zegna.

Nei 400 ostacoli donne, vittoria per Sofia Dulla (Safatletica Piemonte) in 1:06.62, davanti alle ragazze dell'Unione Giovane Biella, Elisa Gardini (1:07.30) e Emma Gazzetto (1:10.96). Tra gli uomini, successo di Matteo Bertoldo della Sesto 76 in 59.30, seguito da Loreggia Tommaso (59.68) di Unione Giovane Biella.

Nei 1500 metri donne, gara di alto livello con la vittoria di Sara Borello (Atl. Canavesana) in 4:42.78, seguita da Fissore Elisa (4:53.19) Atletica Settimese e Giulia Giorda (4:57.05) dell'atletica gio'22 rivera. Tra gli uomini, successo per Giuseppe Luciano Piazza (FuturAtletica Piemonte), che chiude in 4:07.11, precedendo Roberto Di Pasquali (4:08.51) G.P Parco Alpi Apuane e Niccolò Salustri (4:12.56) Atletica Canavesana.

Gran finale con la staffetta 4x800m dove hanno partecipato i Master85 e i Master60.

Gli staffettisti di Unione Giovane Biella: GRENDENE Gian luca / LAIOLO Luciano / PERAZZONE Stefano / MARCHESE Vittorio si aggiudicano il primo gradino del podio in 11:57.70 siglando un nuovo Record Italiano della categoria SM60.

Al secondo gradino del podio la squadra composta da CORVETTI Andrea / CERELLO Angelo / POIRE' Antonio / PADERNO Francesco che con il tempo di 20:00.90 sigla anch'essa il nuovo Record Italiano della categoria SM85.

Ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Biella, grazie al punteggio complessivo delle gare è Unione Giovane Biella che, essendo la squadra organizzatrice, cede il Trofeo alla squadra dell'Atletica Settimese.

La Società ringrazia il Comune di Biella e le aziende che l'hanno supportata per l'organizzazione della manifestazione: Brusa Biscotti, Gabriele Beltrami e L'angolo dell'Estetica di Rosetta La Delfa.

Un Ringraziamento speciale va all'Assessore Giacomo Moscarola, rappresentante del Comune di Biella, e a Clelia Zola Presidente FIDAL Piemonte."