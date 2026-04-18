La Regione Piemonte rafforza il suo ruolo nel cinema, via al bando da 7 milioni per le imprese dell’audiovisivo

La Regione Piemonte rilancia con decisione sul comparto audiovisivo e cinematografico: al via oggi, 17 aprile, il nuovo bando “Piemonte Film Tv Fund” 2026, con una dotazione complessiva di 7 milioni di euro destinata a sostenere le imprese del settore e attrarre nuove produzioni sul territorio.

Il provvedimento rientra nel Programma Regionale FESR 2021-2027 e rappresenta uno degli strumenti principali con cui la Regione sostiene la competitività delle imprese e la crescita dell’occupazione, attraverso investimenti produttivi e innovazione. Il Piemonte Film Tv Fund è pensato per rafforzare l’intera filiera audiovisiva, sostenendo le imprese della produzione cinematografica, televisiva e digitale e favorendo: l’insediamento di nuove imprese sul territorio, il consolidamento di quelle già presenti, l’attrazione di produzioni nazionali e internazionali con l’obiettivo di generare ricadute concrete in termini di indotto economico e occupazione.

I contributi saranno concessi a fondo perduto, calcolati sulle spese sostenute in Piemonte, incentivando così le produzioni a investire direttamente sul territorio. Sono previste due finestre per partecipare: 17 aprile – 15 maggio 2026 (4 milioni di euro); 31 agosto – 2 ottobre 2026 (3 milioni di euro). Una quota del 25% delle risorse è riservata alle micro e piccole imprese, per garantire accesso diffuso alle opportunità del bando.

“Sette milioni di euro rappresentano un investimento concreto per rafforzare una filiera strategica per il Piemonte. – dichiarano Marina Chiarelli, assessore alla Cultura e Andrea Tronzano, assessore al Bilancio - L’audiovisivo oggi è industria, innovazione e sviluppo: significa attrarre produzioni, sostenere le imprese, generare occupazione qualificata e creare valore per i territori”.“Con il Piemonte Film Tv Fund – continuano - interveniamo in modo strutturale per consolidare un ecosistema competitivo, capace di dialogare con i mercati nazionali e internazionali. È così che la cultura diventa motore di crescita e leva di politica industriale, mettendo a sistema competenze, imprese e territori. Il Piemonte Film Tv Fund si inserisce in una strategia strutturata che punta a rendere il Piemonte un hub competitivo a livello nazionale ed europeo per il settore audiovisivo. Attraverso il sostegno agli investimenti produttivi e ai processi innovativi, la misura contribuisce a rendere il sistema regionale più dinamico, attrattivo e capace di generare valore nel lungo periodo” concludono Chiarelli e Tronzano.

Per consultare il bando https://bandi.regione.piemonte.it/contributifinanziamenti/piemonte-film-tv-fund-2026-prima-sessione