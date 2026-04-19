Cossato, pitbull libero aggredisce cane e padrona

Attimi di paura nella mattinata di ieri sabato 18 aprile a Cossato, in Via Martiri, dove un pitbull, avrebbe aggredito un cane al guinzaglio, ferendo anche la proprietaria intervenuta per difenderlo.

Secondo quanto ricostruito, una uomo ha riferito di aver sentito una richiesta di aiuto da parte di una donna, che non era però visibile perché parzialmente coperta dalla vegetazione lungo la strada. Lo stesso avrebbe segnalato la presenza di un pitbull libero e apparentemente aggressivo, intento ad attaccare il cane.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno richiesto l’intervento del canile per il recupero dell’animale. Il pitbull è stato successivamente preso in custodia.

Nel frattempo, la donna coinvolta nell’aggressione si è recata presso un veterinario di Cossato con il proprio cane ferito. Contattato il veterinario di turno dell’ASL, è stato riferito che il servizio non si occupa del soccorso diretto di animali domestici in queste circostanze.

Il cane risulta ferito a seguito dell’attacco, mentre la proprietaria, una donna classe 1959 residente a Cossato, ha riportato lesioni a una mano nel tentativo di separare gli animali.

I militari hanno identificato i soggetti coinvolti, tra cui il proprietario del pitbull, un uomo del 1995 residente anche lui a Cossato. L’animale, secondo le prime ipotesi, sarebbe riuscito a fuggire dalla custodia.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali provvedimenti nei confronti del proprietario del cane.