“Comunicare nelle emergenze” i giornalisti formano una nuova alleanza con i soccorsi

L'Ordine dei Giornalisti del Piemonte in collaborazione con Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese organizza il corso di aggiornamento professionale intitolato "Comunicare nelle emergenze. Informazione, responsabilità, operatività dei soccorsi".

L'iniziativa si svolgerà a Torino il 22 aprile, ad Alessandria il 30 aprile, a Saluzzo il 4 maggio e a Novara il 18 maggio sempre con orario 10-12, per cercare di raggiungere un numero più ampio possibile di colleghi interessati al tema.

L'obiettivo è creare un'occasione di confronto su diritto di cronaca, responsabilità e deontologia nella comunicazione di incidenti, calamità e maxiemergenze in un dialogo tra coloro che diffondono informazioni al grande pubblico e coloro che rappresentano le fonti.

L'iscrizione è obbligatoria sul portale formazionegiornalisti.it dove si possono trovare maggiori informazioni tra cui l'indirizzo dei vari appuntamenti che non abbiamo riportato per brevità. La partecipazione riconoscerà 3 crediti formativi.