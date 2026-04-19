SPB - Vittoria in Serie C e playoff assicurati

La prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti ha centrato il suo obiettivo principale, la qualificazione ai playoff di Serie C.

La Ilario Ormezzano Sai SPB ha piegato con un rotondo 3-0 l’ Alto Canavese Volley di Cuorgnè, confermando i pronostici della vigilia grazie a una prestazione in crescendo. Ora l’attenzione si sposta sul consolidamento del secondo posto in classifica.

Bello l’omaggio alla formazione Under13 del Lanificio di Sordevolo SPB, premiata per la doppia vittoria nei campionati territoriali 6vs6 e 3vs3.

Coach Milo Zanardo: «Devo dire che la partenza non è stata sicuramente delle migliori. Siamo rimasti in attesa dei loro errori, che nel primo set non sono arrivati. In fase-break abbiamo comunque tenuto bene, riuscendo a spuntarla nella fase finale grazie a tre ottimi attacchi di capitan Agostini. Il resto della partita è stato affrontato sicuramente con la mentalità giusta, e con una grande prova in battuta. Il discreto margine nel punteggio mi ha permesso di far ruotare tutti i giocatori».

Premiato dallo sponsor Enercom come migliore in campo, l’opposto Bryan DESPAIGNE: «Una vittoria importante per la squadra, che ci avvicina al nostro obiettivo. Le partite importanti arrivano adesso e dobbiamo farci trovare pronti. Ringrazio i miei compagni, sono contento del premio ma parte del merito va dato a loro. Adesso torniamo in palestra, a lavorare per i prossimi impegni».

Oscar Zaramella: «Sono partite che servono alla classifica. Abbiamo avuto qualche picco di alto e basso, che in queste gare può succedere perché la concentrazione e gli stimoli non sono al massimo. Nel primo set abbiamo un po’ rincorso, il secondo lo abbiamo vinto benissimo e il terzo è arrivato di conseguenza. Contavano i tre punti, per tenere botta rispetto alle inseguitrici. Il terzo e il quarto posto vanno ancora definiti, dobbiamo approfittarne. Prosegue bene anche il percorso fisico e tecnico in vista della volata finale: i playoff sono un altro campionato. Ringraziamo Alessandra e Noemi del gruppo Enercom e il pubblico presente, è stato un assaggio del clima che ci attende a maggio».

TABELLINO

SERIE C - 23a giornata

PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Alto Canavese Volley 3-0

(25-23/25-12/25-18)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti, Vicario, Agostini 17, Sensi, 9, Stragiotti 1, Maretti 4, Antonov 1, Graziano 3, Despaigne 19, Castrovilli, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.



