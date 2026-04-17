Incendio a Vigliano, sale a 9 il numero delle persone intossicate FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 13.15

Sale a 9 il numero delle persone rimaste intossicate dai fumi dell'incendio scoppiato stamattina all'interno dell'alloggio del condominio situato a pochi passi dal Municipio di Vigliano Biellese. Fortunatamente i codici di gravità sono lievi.

Nel frattempo via Milano è stata riaperta al traffico mentre l'area di accesso alla palazzina è al momento transennata. A occhio nudo, si può osservare come le fiamme abbiano causato gravi danni ai locali coinvolti nel rogo.

I residenti sono ora in strada, in attesa di poter rientrare nelle abitazioni confinanti. Le verifiche del caso sono tuttora in corso.

Aggiornamento ore 12

È stato domato poco dopo le 11.30 l’incendio che ha colpito un alloggio del condominio di via Milano, situato a due passi dal Municipio di Vigliano Biellese. Dalle informazioni raccolte, 4 piani avrebbero subito danni a causa delle fiamme che si sono propagate all’interno dell’edificio. È molto probabile che questi locali siano dichiarati inagibili.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento e sono in corso le operazioni di bonifica. Inoltre, sembra che 7 persone siano state trasportate in ospedale per una sospetta intossicazione. La strada è tuttora chiusa al traffico e lo rimarrà fino a quando non sarà garantita la piena sicurezza.

Il fatto

Spaventoso incendio nel comune di Vigliano Biellese. Le notizie sono ancora frammentarie ma si è verificato un furente rogo all'interno di un alloggio del condominio di via Milano, nel quale vive una famiglia, a due passi dal Municipio.

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, 17 aprile, poco prima delle 11. I residenti della palazzina (compreso un cane e alcuni gatti) sono stati fatti evacuare dai Vigili del Fuoco per consentire le operazioni di spegnimento. Le cause sono da accertare. La strada è stata chiusa alla viabilità in entrambi i sensi di marcia e il traffico deviato verso altre direzioni. Stando alle prime informazioni, alcune persone sono state accompagnate in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Carabinieri, il personale sanitario del 118, la Polizia Locale, la squadra di Vigliano della Protezione Civile, il sindaco Cristina Vazzoler e il personale della Questura di Biella (assieme alla Digos). In molti, tra passanti e cittadini, stanno assistendo impotenti e preoccupati l’evolversi della situazione. L'alta colonna di fumo nero è stata intravista anche a diversi chilometri di distanza da molti punti della provincia.