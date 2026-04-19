Biella-Santuario di Graglia in 147 sulla linea di partenza in via La Marmora FOTO e VIDEO
Biella-Santuario di Graglia in 147 sulla linea di partenza in via La Marmora FOTO e VIDEO Davide Finatti per newsbiella.it
In 147 sono i runners che si sono presentati oggi domenica 19 aprile sulla linea di partenza a Biella in via La Marmora per partecipare alla 22ª riedizione della corsa podistica su strada Biella – Santuario di Graglia, organizzata dall’AS Gaglianico 1974.
Non solo da Biella, ma anche da Torino da Santhià e da altri Comuni fuori provincia sono arrivati per prendere parte a questo evento inserito nel circuito del Trofeo CorriPiemonte FIDAL.
La competizione si sviluppa lungo un tracciato di 11,300 km che collega il centro di Biella al suggestivo Santuario di Graglia.
Tra i partecipanti anche diversi iscritti a La Vetta Running che lungo il percorso sono stati seguiti dal Presidente Enrico LINTY in bicicletta.
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