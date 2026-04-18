Biella: Quindicenne vittima di revenge porn racconta tutto ai genitori e parte la denuncia

Una ragazza di 15 anni avrebbe compiuto una leggerezza, convinta di interagire con un coetaneo interessato a una relazione affettiva, senza sospettare che le immagini inviate potessero essere diffuse ad altri.

La giovane avrebbe infatti condiviso foto intime con il ragazzo di una anno più grande, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero poi state inoltrate ad altri studenti, tutti frequentanti lo stesso istituto scolastico di Biella.

Nei momenti di difficoltà e forte disagio, la 15enne ha deciso di raccontare quanto accaduto ai genitori, che l’hanno accompagnata alla Polizia postale per sporgere denuncia. Al momento, considerata la minore età dei coinvolti, non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e verificare anche l’eventuale diffusione o circolazione del materiale.

La vicenda, riportata dalle testate locali e regionali, ha suscitato attenzione e apre una riflessione più ampia sui rischi legati alla condivisione di contenuti sensibili online tra i più giovani e sull’importanza della prevenzione e dell’educazione digitale nelle scuole.