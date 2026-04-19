Crc Gaglianico Botalla Formaggi conquista la 73a edizione della "Targa d'Oro Città di Alassio"

Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi con Silvano Cibrario, Davide Manolino, Luca Negro, Davide Ponzo, ha conquistato la 73a edizione della "Targa d'Oro Città di Alassio".
La quadretta biellese in finale ha superato con un perentorio 13-2 la Centallese Cuneo composta da Valerio Goletto, Martino Celebrini, Bartolomeo Pelissero, Renato Mana. Terzo posto per un'altra formazione del Crc Gaglianico, composta da Stefano Pegoraro, Davide Sari, Enzo Granaglia, Piero Amerio, quarta la Tre Valli Cuneo composta da Francesco Cristino, Silvano Racca, Enrico Garelli, Walter Ambrogio. Erano 221 le quadrette in gara.