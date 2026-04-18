Bagno di folla a Biella, in Duomo il professor Alessandro Barbero racconta San Francesco FOTO

Bagno di folla a Biella per la lectio magistralis del professor Alessandro Barbero. Nella serata di ieri, 17 aprile, il noto storico torinese ha raccontato alcuni aspetti della vita di San Francesco d’Assisi nella suggestiva cornice del Duomo che ha registrato una folta affluenza, in occasione dell’800° anniversario della sua morte.

In tale ambito, con rigore e chiarezza, Barbero ha condiviso con il pubblico diversi episodi della vita di San Francesco assieme al suo messaggio spirituale che ancora affascina studiosi, ricercatori e fedeli da tutto il mondo. L’evento è inserito nella rassegna di Sia Luce, il progetto della parrocchia di Santo Stefano (a cura di Irene Finiguerra) dal titolo “Luce sulle parole”, incentrato sugli incontri con gli autori per interrogare il sacro.