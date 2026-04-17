Tollegno, girano falsi sms su pagamento Tari. Il Comune: "Fate attenzione"

Alcuni utenti hanno ricevuto SMS riguardanti presunte irregolarità nei pagamenti della tassa sui rifiuti (TARI). Lo riporta il comune di Tollegno sui propri canali ufficiali.

Il testo segnalato è solitamente il seguente: "Si prega di contattare con urgenza i nostri Uffici TARI al numero 8955003513 per comunicazioni che la riguardano"".

"Si tratta di un tentativo di truffa: il Comune non ha inviato nessun messaggio, la comunicazione ricevuta è falsa - riporta l'amministrazione - Chiamando, si rischia di subire addebiti elevati sul proprio credito telefonico, di essere vittime di smishing (furto di dati sensibili e coordinate bancarie), di ricevere richieste di pagamento del tutto infondate. Si ricorda che l'amministrazione comunale comunica esclusivamente tramite canali ufficiali (posta ordinaria, PEC, portale istituzionale e canali social ufficiali) e non richiede mai di essere ricontattata con urgenza da numeri di cellulare e su numeri a pagamento".

Cosa fare se si riceve il messaggio? Le tre regole fondamentali sono: ignorare il testo e non rispondere; non chiamare assolutamente il numero indicato; non fornire mai codici fiscali, IBAN o password. Per qualsiasi dubbio sulla propria situazione tributaria, si invita a consultare esclusivamente l'Ufficio Tributi - Tari attraverso i contatti presenti sul sito istituzionale dell'ente.



