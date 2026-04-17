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CRONACA | 17 aprile 2026, 10:00

Tollegno, girano falsi sms su pagamento Tari. Il Comune: "Fate attenzione"

Ecco i consigli su cosa fare se si riceve un simile messaggio.

Tollegno, girano falsi sms su pagamento Tari. Il Comune: &quot;Fate attenzione&quot; (foto di repertorio)

Tollegno, girano falsi sms su pagamento Tari. Il Comune: "Fate attenzione" (foto di repertorio)

Alcuni utenti hanno ricevuto SMS riguardanti presunte irregolarità nei pagamenti della tassa sui rifiuti (TARI). Lo riporta il comune di Tollegno sui propri canali ufficiali.

Il testo segnalato è solitamente il seguente: "Si prega di contattare con urgenza i nostri Uffici TARI al numero 8955003513 per comunicazioni che la riguardano"".

"Si tratta di un tentativo di truffa: il Comune non ha inviato nessun messaggio, la comunicazione ricevuta è falsa - riporta l'amministrazione -  Chiamando, si rischia di subire addebiti elevati sul proprio credito telefonico, di essere vittime di smishing (furto di dati sensibili e coordinate bancarie), di ricevere richieste di pagamento del tutto infondate. Si ricorda che l'amministrazione comunale comunica esclusivamente tramite canali ufficiali (posta ordinaria, PEC, portale istituzionale e canali social ufficiali) e non richiede mai di essere ricontattata con urgenza da numeri di cellulare e su numeri a pagamento".

Cosa fare se si riceve il messaggio? Le tre regole fondamentali sono: ignorare il testo e non rispondere; non chiamare assolutamente il numero indicato; non fornire mai codici fiscali, IBAN o password. Per qualsiasi dubbio sulla propria situazione tributaria, si invita a consultare esclusivamente l'Ufficio Tributi - Tari attraverso i contatti presenti sul sito istituzionale dell'ente.


 

g. c.

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