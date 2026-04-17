Dal Portogallo a Vigevano, grandi risultati e weekend da sogno per Valdigne Triathlon–Valdengo FOTO

Il lungo weekend sportivo degli atleti di Valdigne Triathlon – Valdengo è iniziato in Portogallo a Monte Gordo dove una strepitosa Carlotta Missaglia ha conquistato per i colori azzurri l’argento in Europe Triathlon Cup, prova con le Top anche per Claudia Paladini che ha chiuso, in una gara di alto livello, all’11° posto.

A Pontoglio (BS) si è disputato domenica 12 aprile il Campionato Italiano di Duathlon Classico (10km run, 40 km bike no draft, 5 km run), una gara tra più dure dell’intero panorama della triplice italiana organizzato da Venus Triathlon. La bike, con un moderato dislivello e molto nervosa per il tracciato, è risultata come al solito determinante visto che il regolamento la prevedeva no draft, cioè senza scia. In campo femminile prestazione top con Titolo Italiano di categoria S1 della toscana Zoe Orsolini, 13° assoluta. Da applausi le gare di Tiziana Squizzato che ha conquistato il 22° posto assoluto ed il Titolo Italiano tra le M4 e della “Regina dei Duathlon” Marinella Sciuccati, anche lei protagonista con l’ennesimo oro nella categoria M5.

Tra gli uomini molto positiva la prova di Ivan Cappelli, 6° assoluto, per lui tre frazioni di altissimo livello. Ancora un super podio tra gli S2 con il bronzo di Edoardo Mazzucco, menzione d’onore per Marco Barison che, nonostante un malessere che gli ha fatto perdere molte posizioni nel finale gara, ha concluso la stessa con un ottimo piazzamento, vero esempio di Sport e di dedizione al Team. Prove decisamente positive con prestigiosi piazzamenti di categoria per Alessandro Cazzaniga, Andrea Manzotti, Nicola Zorcolo, Dario De Luca, Elis Gassino, Fabio Conti, Glauco Pertel, Matteo Cossavella, Dario Nitti e Massimiliano Rossetti. A fine giornata enorme soddisfazione con la premiazione della classifica di Finale del Circuito Duathlon Italiano che ha visto il Team di Valdigne Triathlon conquistare il 2° posto a squadre, confermando l’argento del 2025.

A Vigevano (PV) si è disputata, sempre domenica 12 aprile, la 1^ prova Circuito Interregionale Giovanile Nord Ovest presso il Centro Sportivo Santa Maria con l’organizzazione di Black Sheeps. Ottimi risultati per i colori di Valdigne Triathlon - Valdengo. Tra gli YA maschi gran gara per Giovanni Durando argento, molto bene il debuttante in categoria Thomas Zecchini 19°. Tra le YA brava Cecilia Lorenzoni, 20°. Nella gara YB successo con gara Top per Alice Ventre, buon piazzamento per Giulia Ferrari al debutto in categoria, 21°.

Nella gara maschile ottime prestazioni per Federico Cagnin, 12°, Andrea Lampe, 13° e Thomas Gomes, 32°. Tra le Junior ancora un bellissimo podio per Erica Pordenon, 3°, buona prestazione per Sofia Folino 15°. Nella gara Junior maschile ottimo il risultato di Giacomo Frassati, 5°, positivo il debutto nel Circuito di Edoardo Pia, 28°. Nel pomeriggio nella gara Ragazzi gara con i migliori e podio allargato Mattia Gallo Barbisio, 6°, ottima “race” per Dario Brondani, 15°. Buoni piazzamenti e ottime gare per Edoardo Cagnin, Vittorio Dall'Occo e Mirko Corda.

Prossimo appuntamento per gli atleti del Team verde-turchese-oro il weekwnd del 19-20 aprile a Magione, nella verde Umbria, con i Campionati Italiani Giovanili di Duathlon e il Campionato Italiano Duathlon Under 23.