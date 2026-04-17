Voucher Vesta 2026: nuovo "click day" il 21 aprile

Si aprirà il 21 aprile alle ore 12 il nuovo click day per la presentazione delle domande relative al Voucher Vesta 2026. La finestra resterà attiva per le 12 ore successive.

Per l’annualità 2026 la Regione Piemonte ha stanziato 20 milioni di euro, destinati alle famiglie con ISEE fino a 40 mila euro, con l’obiettivo di sostenere le spese per l’accesso ai servizi educativi, scolastici e ricreativi rivolti ai minori.

Le risorse saranno assegnate sulla base delle fasce di reddito, così da garantire una distribuzione equilibrata dei fondi e una maggiore tutela per i nuclei con ISEE più basso, senza trascurare il sostegno al ceto medio.

L’importo del voucher, riconosciuto per ciascun figlio, è articolato nel seguente modo: 1.200 euro per i minori da 0 a 6 anni con ISEE fino a 10 mila euro; 1.000 euro per i minori da 0 a 6 anni con ISEE compreso tra 10 mila e 30 mila euro; 800 euro per i minori da 0 a 6 anni con ISEE compreso tra 30 mila e 40 mila euro; 1.200 euro per i minori con disabilità, indipendentemente dall’ISEE.

Il contributo potrà essere utilizzato a copertura delle spese sostenute per i servizi per la prima infanzia, l’istruzione e l’assistenza scolastica, i centri vacanza, i servizi di baby-sitting e le attività educative, sportive e culturali, comprese le nuove attività previste per il 2026.

Ai fini dell’erogazione del rimborso, le famiglie dovranno conservare la documentazione di spesa e provvedere al caricamento delle relative fatture sulla piattaforma dedicata. Il contributo sarà poi accreditato sul conto corrente indicato in fase di domanda.

Per il 2026 si prevede di raggiungere circa 30 mila famiglie beneficiarie.