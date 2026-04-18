Biella, allo studio la creazione di una pista ciclopedonale dalla stazione a Città Studi

Il gruppo di studio Decumano.it è lieto di comunicare che, nella giornata del 20 aprile, gli studenti degli istituti “Quintino Sella” e “Gae Aulenti” effettueranno rilevazioni dei flussi di traffico lungo le direttrici est e ovest della città di Biella.

L’obiettivo è avviare uno studio sulla viabilità cittadina, al fine di valutare possibili interventi di efficientamento, tra cui l’ipotesi di un sistema di circolazione a flusso circolare lungo le vie Bertodano, Lamarmora e Ivrea (in un senso), e lungo le vie Rigola, Tripoli e Bengasi (nell’altro).

Grazie alla supervisione del Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), i dati raccolti saranno elaborati mediante software avanzati per simulare gli effetti delle soluzioni ipotizzate sulla circolazione stradale. Nel caso in cui da tali analisi emergesse che il flusso circolare comporti un limitato incremento dei tempi di attraversamento - se non una riduzione - si potrà valutare l’opportunità di destinare una corsia di via Bertodano, Lamarmora e Ivrea all'uso esclusivo di pedoni e biciclette.

“Si ringraziano gli Istituti di istruzione superiore, il Politecnico, i Dirigenti e i Professori coinvolti per la collaborazione e per aver avuto la sensibilità di coinvolgere gli studenti in un progetto concreto a beneficio della comunità – si legge nella nota del gruppo di studio - Chi volesse aiutarci nei lavori di analisi, può contattarci a info@decumano.it o al 3204381799”.