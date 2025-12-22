 / EVENTI

EVENTI | 22 dicembre 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 19 al 21 dicembre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 19 al 21 dicembre 2025

Attualità

- Biella, giuramento in Tribunale per Mario Andrigo: è il nuovo procuratore capo

- ASL Biella, il servizio di Radiologia domiciliare è partito nelle prime 4 RSA

- Egato 2: ancora incertezze sull’affidamento della gestione del servizio idrico, e arriva la Corte dei Conti

- Gestione delle password: come mettere in sicurezza la nostra vita digitale
 
Costume e Società

- Allievi eccellenti: premiati gli studenti dell'Itis Q. Sella di Biella

- Biella e Oropa sotto la neve: le fotografie di Marchisotti di un paesaggio inedito FOTO

Cronaca

- Candelo, sono 10 le mucche travolte dal treno: 8 sono morte

- Black-out a Pray: pianta pericolante trancia i cavi dell'Enel

- Andorno Micca, guida ubriaco con patente irregolare

- Masserano, auto abbatte sbarre del passaggio a livello prima del passaggio del treno

- Investimento pedonale a Gaglianico, in azione la Polizia Stradale

- Biella, doppio furto all'Esselunga: intervengono i Carabinieri

- Biella, Polizia in campo nel contrasto alle vendita illegale di fuochi d’artificio

- Segnalati furti anche al Vandorno di Biella, c'è preoccupazione tra i residenti

- Spaccio e cannabis shop nel mirino: maxi-operazione della Squadra Mobile a Biella

- Truffe agli anziani: il copione criminale che continua a ripetersi

- Si rifiuta di farlo salire perchè non vuole pagare: Autista di Atap colpito al volto

- Candelo, doppio intervento dei Carabinieri nella notte per lite tra ragazzi ubriachi

Cultura e Spettacoli

- Un milione per libro e lettura: Regione Piemonte finanzia 61 progetti, presente anche Biella

Eventi

-Alpini, a Biella lo scambio degli auguri. Fulcheri: “Anno incredibile con l'Adunata, nel 2026 pronti a nuove sfide” FOTO

- Concerto di Natale con l'Accademia Perosi, applausi a Biella per la prova di Davide Cava FOTO

- Serata di auguri e riconoscimenti per la squadra AIB di Biella FOTO 

- Il Borgo di Babbo Natale di Candelo è ufficialmente “Evento di Qualità”

- Cena degli auguri di Forza Italia, incontro di confronto e condivisione FOTO

- Cossato in festa con il concerto “Armonie di Natale” FOTO e VIDEO

- Biella, 82 anni dall’Eccidio di San Cassiano: il ricordo delle vittime FOTO e VIDEO

- Strona, mercatino e iniziative natalizie: alberi creativi e musica per le vie del paese FOTO e VIDEO

- “Aspettando il Natale” alla RSA Don Matteo Zanetto di Ponderano FOTO

- Mongrando sotto l’Albero: successo per l’11ª edizione FOTO

- Al Mercatino degli Archi regali, artigianato e solidarietà a Biella FOTO

- Natale a Callabiana tra boschi, frazioni e presepi artigianali FOTO e VIDEO

- Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO

Politica

- Biella, forti discussioni a Palazzo Oropa ma l'imposta di soggiorno viene approvata

- Legittima difesa, Zappalà (FdI): "Stop ai risarcimenti agli aggressori", presentato l'OdG

- Torino: Delmastro (FdI), "noi esaltiamo divise, sinistra è chi le assalta"

- Piazza Curiel al buio nelle prime ore del mattino: interrogazione in aula

Sport

- Bocce, a Piatto si gioca il 21° Memorial "Dellamontà-Marola"

- Biella, il consiglio comunale rende onore all'Under 16 della Dynamic In Sport FOTO

- Saggio di Natale per la Piemonte Ginnastica FOTO

- Sport, la Regione eroga 2,2 milioni per 232 eventi: 12 sono biellesi

- Bocce: Serie A: Ivrea fa bottino pieno, Gaglianico lotta ma si arrende

- Borriana,  in 200 alla 6ª edizione del Bessa Christmas Night Trail FOTO e VIDEO

- Record di partecipanti per la Babbo Run di Cossato FOTO e VIDEO

- Finale di stagione da protagonisti: Team Riverosse brilla alla Coppa Piemonte Short Track 2025!

- Volley: Il "Regalo di Natale" è Bianco-Rosso: L'Occhieppese si aggiudica il Derby contro Tollegno in Prima Divisione

- Vigliano in rosso per la Corsa dei Babbi Natale: 130 partecipanti nonostante la pioggia FOTO e VIDEO

- Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley chiude l’andata con una battaglia

- Piatto, tanti runners in ricordo di Paolo Botta FOTO e VIDEO

- Pallavolo: Il derby di serie C si tinge di arancioblu!

- Tennis Tavolo: Splendor campione d'inverno in 3 campionati

- Pallavolo, Teamvolley “gigantesco”: 3-0 su Lilliput

