SPORT | 19 dicembre 2025, 16:30

Bocce, a Piatto si gioca il 21° Memorial "Dellamontà-Marola"

Martedi 23 dicembre, nel bocciodromo  di Piatto, tutto tirato a nuovo, si svolgerà il 21° Memorial "Dellamontà-Marola". In campo, dalle 8.30, otto quadrette nazionali. Il sorteggio delle poule ha determinato la griglia di partenza. 

Per la Poule A: Rossini Torino (Manolino-Negro L.-Peretti-Cascio) contro Piatto Sport (Bracco-Negro C.-Parena-Fiorina),   Piatto Sport (Ciarletti-Griva-Bunino-Negrini) contro  Cairese Savona (Ravecca-Rosso-Artioli-Capello). 

Nella poule B: Piatto Sport (Cardano-Zucca-Frattoni-Pretto) contro Brb Ivrea (Grosso-Grattapaglia-Maina-Dallon), Crc Gaglianico (Rossetti-Graziano-Ariaudo-Buniva) contro Burcina (Baccino-Faustini-Levis-Argentero). 

La gara si giocherà tutto il giorno e terminerà in serata. 

Sante Tregnago

