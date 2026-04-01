ABV Biella: quarant’anni di solidarietà nel segno del dono

Si è tenuta lo scorso 26 marzo, presso la sede di Viale Matteotti 17, l’Assemblea Annuale dell’Associazione Biellese Volontariato (ABV). Un appuntamento carico di emozione, che ha unito il bilancio delle attività svolte alla celebrazione di un compleanno speciale: i 40 anni dalla fondazione, avvenuta il 20 marzo 1986.

La Presidente Rita Di Braccio, in apertura dei lavori, ha voluto dedicare un momento al ricordo di figure chiave che hanno segnato la storia del sodalizio: il segretario storico Luigi Prina Mello e Cesare Bocca, Presidente dal 2018 al 2020.

Passando all'analisi del contesto attuale, la Presidente ha delineato le sfide di un panorama sociale complesso, dove la missione di ABV si conferma essenziale. Oltre ai numeri, il focus resta sull'aspetto umano: il volontariato ABV non è solo un supporto logistico, ma un presidio contro l'isolamento.

Tra i traguardi più significativi dell'ultimo anno spicca l’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato. Il veicolo, dotato di pedana elettrica e sedile anteriore destro automatizzato, è stato scelto specificamente per facilitare il trasporto di persone disabili e fragili.

"Il nostro impegno non è solo 'chilometrico', ma profondamente umano" – ha sottolineato Rita Di Braccio. "Ogni trasporto deve trasformarsi in un momento di ascolto. Il nostro obiettivo è ridurre quel senso di solitudine che, troppo spesso, accompagna la malattia e la fragilità."

L'intervento si è concluso con una riflessione sui quattro decenni di attività dell'Associazione. Un traguardo che la Presidente ha riassunto come un "impatto concreto sulla comunità", fatto di:

Migliaia di vite incrociate con professionalità e dedizione;

Migliaia di volontari che hanno onorato la divisa associativa;

Innumerevoli ore spese tra le corsie dell’Ospedale e sulle strade del territorio;

Infiniti sorrisi donati e ricevuti.

"Questa è stata ed è l’ABV, e continuerà ad esserlo" ha chiosato la Presidente. "Da 40 anni scriviamo lo stesso, bellissimo capitolo: quello del dono."



