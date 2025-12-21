Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley chiude l’andata con una battaglia

Salussola (BI), 21/12/2025 - Si è conclusa con una vera e propria maratona sportiva l'ultima sfida del girone d’andata per il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley. Sabato 20 dicembre, i ragazzi del Salussola hanno affrontato tra le mura amiche il Sant’Alessandro Koala Pallavolo, in un match che ha mantenuto tutte le promesse della vigilia. Inizialmente programmata in trasferta, la sfida è stata spostata all’ultimo momento presso la palestra di casa per l’indisponibilità di quella avversaria. Il cambio di programma e l’orario posticipato alle 19:00 non hanno però raffreddato gli animi di una sfida d’alta classifica tra le due capoliste del campionato di prima divisione maschile. L’avvio è stato tutto di marca biellese: un primo set dominato con un netto 25-11 che sembrava presagire una serata in discesa. Tuttavia, la reazione del Sant’Alessandro non si è fatta attendere, con gli ospiti capaci di ribaltare l’inerzia nei due parziali successivi (16-25, 19-25). Sotto 1-2, il Salussola ha mostrato i muscoli e il carattere: un quarto set infinito, giocato punto su punto e vinto ai vantaggi 28-26, ha trascinato la contesa al tie-break.

Nel quinto e decisivo set, la maggiore lucidità degli ospiti ha avuto la meglio, chiudendo i conti sul 10-15 e consegnando la vittoria al Koala Pallavolo. Nonostante la sconfitta, il punto guadagnato conferma il Salussola ai vertici della classifica. La prestazione ha evidenziato grandi doti di resilienza, ma ha anche indicato i margini di miglioramento su cui lo staff tecnico lavorerà durante la sosta, con un focus particolare sulla fase difensiva.

La società intende ringraziare calorosamente il pubblico presente sugli spalti e i tifosi che hanno seguito la gara in diretta streaming. Un ringraziamento speciale va agli sponsor per il costante sostegno, allo staff tecnico e a tutti i giocatori per l'impegno profuso in questa prima parte di stagione.

Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley augura a tutti un felice Natale e un 2026 ricco di sfide, crescita e grandi successi sportivi.