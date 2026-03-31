In cammino per la pace: “Local March for Gaza” tra Casapinta e Masserano FOTO

Si è svolta domenica 29 marzo la “Local March for Gaza”, la camminata promossa da “Donne in Cammino per la Pace – Biella”, che ha interessato il percorso tra Casapinta e Masserano.

L’iniziativa, aperta a tutti, ha previsto un itinerario ad anello di circa 14 km, con ritrovo alle 9 nella piazza della chiesa di Casapinta. In apertura si è tenuto un momento di incontro con cittadini, Pro Loco e amministratori, seguito dalla partenza, avvenuta intorno alle 10.

L’arrivo a Masserano è avvenuto verso le 12.30, nei pressi della biblioteca comunale, dove si è svolto un ulteriore momento di incontro con cittadini, volontari della biblioteca e amministratori. Alle 13.30 i partecipanti si sono poi fermati per il pranzo al sacco nell’area antistante la biblioteca.

Nel pomeriggio, intorno alle 14.30, il gruppo ha ripreso il cammino per il rientro a Casapinta.