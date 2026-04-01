Vigliano, arriva la 2° Passeggiata di Primavera, si va in Baraggia

Si prosegue a Vigliano Biellese con la seconda Passeggiata di Primavera, in programma per sabato 4 aprile, con un'escursione con guida escursionistica, nella Baraggia Biellese.

Durante la passeggiata, condotta dalla guida escursionistica ambientale Pietro Ostano, si attraverseranno sentieri facili, immersi nel verde, con brevi soste dedicate all’osservazione della flora tipica locale e alla lettura del paesaggio.

La camminata si svolge a ritmo tranquillo, su fondo misto ma sempre accessibile, senza dislivelli significativi, ed è adatta anche a chi ha poca esperienza escursionistica.

Il ritrovo è alle 9, con partenza alle 9.30 e rientro tra le 12.30 e le 13. Il punto di ritrovo verrà comunicato telefonicamente al momento dell’iscrizione.

Per informazioni: 340.2551225. La partecipazione all'iniziativa è gratuita ma i posti, per ragioni organizzative sono limitati.

