Natale a Callabiana tra boschi, frazioni e presepi artigianali FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Anche per l’edizione 2025/2026, gli Amici dei Presepi di Callabiana propongono il loro percorso natalizio diffuso, capace di coniugare tradizione, artigianato e territorio.

I Presepi nel Bosco guidano residenti e visitatori attraverso itinerari immersi nella natura, tra frazioni e sentieri del paese. Ogni presepe, realizzato interamente a mano, si integra con l’ambiente circostante, trasformando la passeggiata in un vero e proprio racconto. Il percorso include anche il Presepe Meccanico di Nelva, punto centrale della tradizione locale, noto per i suoi movimenti e la cura dei dettagli.

I presepi resteranno visitabili fino all’11 gennaio 2026. L’ingresso è gratuito; trattandosi di percorsi all’aperto, è consigliato un abbigliamento adeguato.