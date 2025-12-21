Biella, 82 anni dall’Eccidio di San Cassiano: il ricordo delle vittime FOTO e VIDEO

"Oggi Biella ricorda il sacrificio delle sei vittime della rappresaglia operata il 22 dicembre 1943 dai soldati tedeschi, le ricostruzioni che si leggono di quei giorni sono crude e rappresentano purtroppo solo l'inizio di una stagione dolorosa per il biellese", queste le parole del sindaco di Biella Marzio Olivero in apertura della cerimonia in ricordo dell'Eccidio di San Cassiano nella mattina di oggi 21 dicembre, che ha poi proseguito leggendo i loro nomi. Carlo Gardino, 51 anni, Norberto Minarolo, 49 anni, Aurelio Mosca, 23 anni, Pierino Mosca, 51 anni, Francesco Sassone, 55 anni e il partigiano Basilio Bianco, di 19 anni, da Grimaldi (Cosenza). Il settimo fucilato, il partigiano Alfredo Baraldo, riuscì fortunosamente a sfuggire alla morte.

"Sono trascorsi 82 anni da quella stagione che provò il nostro Paese, non si contano i lutti e i drammi famigliari - ha poi proseguito Olivero -. Ricordare il loro sacrificio è necessario per mantenere viva la memoria, perchè un popolo e un Paese che non hanno memoria della propria storia nel bene e nel male, non possono avere orizzonti comuni, prospettive di crescita, non possono sperare in un comune prospero avvenire".

Gianni Chiorino, Presidente provinciale ANPI, ha invece ripercorso quanto è accaduto quel giorno a Biella 82 anni fa dal 21 dicembre 1943. "La città e il Biellese vivono momenti drammatici, si incita agli occupazione e agli scioperi nelle fabbriche, la tensione è massima", inizia Il Presidente.



