Servizio Civile, Fondazione Cerino Zegna cerca giovani

Non è solo un anno. È un’esperienza che ti cambia.

Alla Fondazione Cerino Zegna cerchiamo giovani che abbiano voglia di mettersi in gioco davvero, accanto alle persone. Fare il Servizio Civile in una RSA non significa “dare una mano” e basta; significa entrare nelle storie e nelle relazioni di chi vive qui. Significa portare energia, idee, sorriso e ricevere molto di più: ascolto, umanità, esperienza.

Ti occuperai di animazione, di momenti di condivisione, di attività che fanno la differenza nelle giornate dei nostri ospiti. E scoprirai che anche un’ora può cambiare il clima di una giornata.

Se hai tra i 18 e i 28 anni e vuoi fare qualcosa che abbia senso, questo è il posto giusto.

Non è un “lavoretto”. È un’occasione per crescere, capire, scegliere chi vuoi essere.

📍 Fondazione Cerino Zegna

👉 Progetto Inclusione – Servizio Civile Universale

Scegli di esserci. Davvero