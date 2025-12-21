Candelo, doppio intervento dei Carabinieri nella notte per lite tra ragazzi ubriachi

Notte movimentata a Candelo, dove tra le 3.30 e le 4 si sono verificati due interventi delle forze dell’ordine per una lite tra alcuni giovani, attribuita all’abuso di alcol.

Il primo episodio è avvenuto nei pressi di piazza Castello, dove tre o quattro ragazzi stavano discutendo animatamente. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Norm, con il supporto dei Carabinieri di Netro. La situazione è apparsa subito riconducibile ai fumi dell’alcol e, dopo i controlli, i giovani sono stati identificati: si tratta di un 36enne, un 29enne e un 28enne residenti a Candelo e un 25enne di Strona.

Dopo l’intervento, la situazione sembrava rientrata e i ragazzi si stavano allontanando. Tuttavia, verso le 4 del mattino, è giunta una nuova segnalazione da parte di un cittadino nei pressi della pizzeria di piazza Castello, che riferiva di una nuova lite.

I militari sono tornati sul posto, riscontrando che si trattava della stessa comitiva. Durante il secondo intervento, uno dei giovani, il 36enne, è apparso in stato di forte ubriachezza, tanto da non essere pienamente cosciente. È stato quindi richiesto l’intervento del 118.

Il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso di Biella per una crisi di panico, probabilmente legata all’eccessivo consumo di alcol.