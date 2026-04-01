Biella, una mostra sulle carte di Luigi Moranino “Pic”

Le carte del “Pic”. E' prevista per giovedì 9 aprile, alle 17.30 presso il Centro di Documentazione della Camera del Lavoro, una visita guidata ad ingresso libero, all'archivio personale di Luigi Moranino, figura storica del territorio tra lotta partigiana e studi sulla Resistenza e sul movimento operaio.

L'archivio è stato riordinato nel 2025 in occasione degli 80 anni della Liberazione con un finanziamento del settore Archivi Biblioteche e Istituti culturali della Regione Piemonte.

Nel corso della visita in archivio (al terzo piano) verranno illustrati alcuni materiali, a cura delle due archiviste che lo hanno riordinato: Elena Gallo per la parte documentaria, e Silvia Mantellero, per la parte di archivio sonoro. Interverranno nel corso del pomeriggio anche Enrico Pagano, direttore di Istorbive, e Gianni Chiorino presidente dell'ANPI provinciale.

Le carte contenute nel fondo sono appartenute a Luigi Moranino “Pic”. Il fondo, consegnato al Centro di Documentazione da Moranino stesso, è costituito da una raccolta di audiocassette e da una una parte documentaria. Le audiocassette contengono interviste a esponenti della Resistenza raccolte negli anni ‘80, della durata complessiva di oltre 40 ore di registrazione, oggi digitalizzate. L'archivio conserva materiale utilizzato da Moranino durante la sua attività di storico e di studioso: la Resistenza nel Biellese, le donne socialiste e l'industria laniera biellese e altre.

La parte documentaria è composta di carte relative al ruolo di Moranino come vicecommissario politico della 2a brigata Garibaldi “Ermanno Angiono Pensiero” (con originali della 2a brigata Garibaldi e fascicoli biografici di partigiani), bozze preparatorie di numerosi articoli e saggi pubblicati e di discorsi, oltre a documenti di carattere personale (carte di famiglia, onorificenze, diplomi) e poche, ma interessanti, fotografie.

Per Informazioni centrodoc@cgilbi.it