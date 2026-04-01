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COSTUME E SOCIETÀ | 01 aprile 2026, 07:30

Biella, una mostra sulle carte di Luigi Moranino “Pic”

Biella, una mostra sulle carte di Luigi Moranino “Pic”

Biella, una mostra sulle carte di Luigi Moranino “Pic”

Le carte del “Pic”. E' prevista per giovedì 9 aprile, alle 17.30 presso il Centro di Documentazione della Camera del Lavoro, una visita guidata ad ingresso libero, all'archivio personale di Luigi Moranino, figura storica del territorio tra lotta partigiana e studi sulla Resistenza e sul movimento operaio.

L'archivio è stato riordinato nel 2025 in occasione degli 80 anni della Liberazione con un finanziamento del settore Archivi Biblioteche e Istituti culturali della Regione Piemonte.

Nel corso della visita in archivio (al terzo piano) verranno illustrati alcuni materiali, a cura delle due archiviste che lo hanno riordinato: Elena Gallo per la parte documentaria, e Silvia Mantellero, per la parte di archivio sonoro. Interverranno nel corso del pomeriggio anche Enrico Pagano, direttore di Istorbive, e Gianni Chiorino presidente dell'ANPI provinciale.

Le carte contenute nel fondo sono appartenute a Luigi Moranino “Pic”. Il fondo, consegnato al Centro di Documentazione da Moranino stesso, è costituito da una raccolta di audiocassette e da una una parte documentaria. Le audiocassette contengono interviste a esponenti della Resistenza raccolte negli anni ‘80, della durata complessiva di oltre 40 ore di registrazione, oggi digitalizzate. L'archivio conserva materiale utilizzato da Moranino durante la sua attività di storico e di studioso: la Resistenza nel Biellese, le donne socialiste e l'industria laniera biellese e altre.

La parte documentaria è composta di carte relative al ruolo di Moranino come vicecommissario politico della 2a brigata Garibaldi “Ermanno Angiono Pensiero” (con originali della 2a brigata Garibaldi e fascicoli biografici di partigiani), bozze preparatorie di numerosi articoli e saggi pubblicati e di discorsi, oltre a documenti di carattere personale (carte di famiglia, onorificenze, diplomi) e poche, ma interessanti, fotografie.

Per Informazioni centrodoc@cgilbi.it 

c. s. CGIL Biella g. c.

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