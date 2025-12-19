Black-out a Pray: pianta pericolante trancia i cavi dell'Enel

Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri, per supportare l’operazione di messa in sicurezza della strada interessata dal crollo di una pianta.

In via Noveis, un albero particolarmente ostico avrebbe tranciato i cavi dell’Enel, compromettendo l’afflusso di energia in tutto il paese. All’arrivo delle forze dell’ordine gli operatori stavano sgombrando la carreggiata e mettendo in sicurezza l’area.

Presenti anche i tecnici dell’Enel impegnati nelle operazioni di ripristino del cavo danneggiato, garantendo in seguito la fornitura elettrica.