Nel pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre, la città di Biella ha accolto il tradizionale Concerto Gospel di Natale del Biella Gospel Choir, ormai appuntamento fisso delle festività cittadine.
L’evento si è svolto alle 16 presso una Chiesa SS. Trinità stracolma di persone in attesa della celebrazione con brani natalizi coinvolgenti e pieni di ritmo.
Come ogni anno, la domenica che precede il Santo Natale vede il coro esibirsi nella chiesa biellese, regalando a residenti e visitatori un momento di musica, emozione e atmosfera natalizia.
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
Biella Gospel Choir incanta la città con il Concerto di Natale FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per Newsbiella.it
s.zo.