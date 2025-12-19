Masserano, auto abbatte sbarre del passaggio a livello prima del passaggio del treno

Attimi di preoccupazione a Masserano dove un'auto ha travolto e abbattuto in pieno le barriere del passaggio a livello regolarmente abbassate presente sulla SP 316. Sembra che il conducente, un vercellese di 60 anni, sia stato abbagliato dalla luce del sole.

In quel preciso momento stava arrivando un treno, proveniente a Biella e diretto a Novara, che ha urtato una delle sbarre presenti sul binario. L'automobilista è uscito dal proprio mezzo, situato fuori dalle rotaie, in maniera autonoma mentre gli occupanti del treno erano tutti in buone condizioni.

L'allarme è scattato intorno alle 13 di oggi, 19 dicembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza, assieme ai Carabinieri, al 118 e al personale preposto. Intorno alle 14.30 è ripresa la circolazione regolare della viabilità.