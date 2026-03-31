Musica e solidarietà a Biella, il concerto del Lions Club Host incanta il pubblico

Il Lions Club Biella Host rende noto che il 20 marzo si è svolto il concerto benefico presso l’Auditorium di Città Studi, un evento di grande valore culturale e solidale a sostegno dei servizi e delle attività promosse dal Club sul territorio.

Protagonista della serata è stata la Robigband Orchestra, formazione composta da 18 musicisti e diretta dal Maestro Roberto Perinootti, che ha accompagnato il pubblico in un affascinante viaggio musicale tra Europa e America.

Il concerto, intitolato idealmente come un percorso “dai due versanti dell’Oceano”, ha proposto un repertorio che spazia dalla fine dell’Ottocento fino agli anni ’50, raccontando l’evoluzione del jazz e i suoi profondi influssi sulla musica europea. Attraverso sonorità coinvolgenti e suggestive, la serata ha offerto anche interessanti spunti di riflessione storica e di costume, restituendo l’atmosfera dell’epoca d’oro dello swing.

L’Orchestra RBB, fedele alla tradizione delle grandi Big Band, ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico con un’esecuzione di alto livello artistico, contribuendo al successo dell’iniziativa. Il Lions Club Biella Host desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l’evento: il ricavato del concerto sarà destinato ai service del Club, confermando ancora una volta l’impegno concreto a favore della comunità.