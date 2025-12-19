Saggio di Natale per la Piemonte Ginnastica FOTO

La ASD Piemonte Ginnastica ha salutato parenti ed amici per la conclusione della stagione sportiva 2025 con il Saggio di Natale che si è svolto al PalaPaietta il 14 dicembre. Tantissime ginnaste hanno allietato il folto pubblico con coreografie natalizie ma anche con nuovi esercizi pronti per la prossima stagione agonistica, occasione per testare il grado di preparazione delle atlete.

“Affronteremo i Campionati di FGI regionali e nazionali di Ritmica Silver di Livello C e la serie D di squadra – illustra la DS Donatella Eterno, appena insignita della palma di bronzo del CONI al merito tecnico durante la serata del 15 dicembre - Ci misureremo anche nel circuito dell’Ente PGS con l’orgoglio di presentare anche tre specialissime atlete nel programma Friends Cup. In preparazione abbiamo anche la manifestazione Internazionale Festival del Sole a luglio a Riccione.”

Presenti al saggio la Presidente Laura Re e la consigliera Silvia Barbera, che hanno premiato, e ringraziato per la passione e dedizione, lo staff tecnico composto da Francesca Boggio, Teresa Romano, Giada Pomini, Valentina Cortella, Filomena De Lucia, Rebecca Pulze e Sofia Berrone.