Segnalati furti anche al Vandorno di Biella, c'è preoccupazione tra i residenti

Dopo Pollone, c'è preoccupazione anche tra i residenti del Vandorno di Biella. Nelle ultime settimane, infatti, si sarebbero registrati diversi furti nelle abitazioni (tra tentati e messi a segno), avvenuti soprattutto nelle ore preserali.

Stando alle testimonianze di alcuni abitanti del quartiere, in almeno un caso, i ladri si sarebbero introdotti al piano terra mentre gli anziani proprietari si trovavano ai piani superiori, del tutto ignari di quanto stava accadendo. Ma nella maggior parte dei casi i malviventi avrebbero approfittato della fascia oraria compresa tra le 17 e le 20, quando molte case restano momentaneamente incustodite. Purtroppo simili accadimenti lasciano un segno indelebile sulla sfera psico-emotiva delle vittime.

Per questo è sempre bene rispettare le raccomandazioni dei militari dell'Arma che invitano a prestare la massima attenzione e di adottare alcuni semplici accorgimenti che possono contribuire a ridurre potenziali rischi. Come, ad esempio, collegare il proprio sistema di allarme al numero di emergenza 112 o mettere grate alle finestre, tapparelle blindate o vetri antisfondamento se si abita in una casa indipendente o in un piano basso.

I Carabinieri invitano anche a scambiare il proprio numero di telefono con i vicini di casa per poterli contattare in caso di prima necessità, oltre a non condividere, anche attraverso i propri canali social, informazioni circa i propri spostamenti, specialmente in caso di assenze prolungate. Se per settimane non è più possibile fare rientro in casa, è sempre bene avvisare le persone di fiducia per far sì che avvengano sempre dei controlli. Invece, per brevi momenti di assenza, il consiglio è lasciare accesa una luce in casa in modo da mostrare all'esterno che la casa è abitata.

Infine, nel caso in cui ci si accorge che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, la raccomandazione è di non entrare nel proprio domicilio e chiamare immediatamente il 112. Semplice cauteli che possono aiutare ad arginare l'odioso fenomeno dei furti in casa.