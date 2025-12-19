Andorno Micca, guida ubriaco con patente irregolare

Patente non conforme ed etilometro positivo, sono queste le condizioni dell’uomo che è stato fermato dai Carabinieri ad Andorno.

Nella giornata di ieri, giovedì 18 dicembre, le forze dell'ordine hanno ricevuto diverse segnalazioni per un soggetto ubriaco che era intento a partire in auto. Il Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) di Biella è intervenuto e ha sottoposto il conducente alla prova con l’etilometro. Dal test è emerso che i limiti erano al di sopra della norma e il cittadino della Valle Cervo era titolare di una patente di guida straniera non conforme. Il documento è stato ritirato, mente il mezzo non è stato sottoposto a sequestro in quanto appartenente a persone estranee al reato.