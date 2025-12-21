Pallavolo, Teamvolley “gigantesco”: 3-0 su Lilliput

Chiusura di 2025 perfetta per il TeamVolley Lessona. Le biancoblù superano con un rotondo 3-0 le torinesi della Lilliput Pallavolo , mettendo sotto l’albero di Natale tre punti pesanti per il girone nazionale di Serie B2. Un bel modo di augurare delle buone feste al pubblico di casa.

CRONACA

Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Bordignon in banda, capitan Fizzotti libero con Bonini e Barbonaglia centrali: questo il 6+1 scelto da coach Alessio Bellagotti.

Il primo set gira subito in direzione delle biancoblù, che trascinate da Diego e Filippini infilano un 5-1 di parziale e allungano sul 9-4. Il primo time-out è di Lilliput quando il punteggio dice 11-7, dopo due attacchi fuori misura. Serve a poco, perché sul 15-9 il gioco è ancora fermo. Le lessonesi potrebbero limitarsi a gestire, Cavaliere debutta al servizio ma un discreto black-out trasforma il 22-14 in un 22-19 piuttosto inquietante. Un attacco centrale di Bonini, una parallela di Filippini e un ace in battuta dello stesso opposto chiudono il parziale sul 25-19.

Avvio di seconda frazione a voltaggio ancor più basso. Le torinesi volano sullo 0-6 e coach Bellagotti richiama la truppa all’ordine. La reazione non è immediata: si procede un punto per parte fino all’8-14, poi le avversarie iniziano a colorare di rosso il referto con tanti errori. Il primo time-out ospite arriva sul 13-16, il secondo appena cinque scambi dopo, quando Macchieraldo (appena entrata) mette a terra il -1. Un muro di Bordignon vale il primo sorpasso del TeamVolley, che poi cavalca le imprecisioni torinesi per allungare sul 23-20. Due errori di Diego consigliano un’altra pausa tecnica, al rientro Filippini e Bonini chiudono la pratica sul 25-21.

Nel terzo set sono le biancoblù a partire a marce alte, trascinate da Bordignon. Lilliput rimane in scia soprattutto per gli errori diretti delle padrone di casa, che concedono troppo e passano dal 4-1 all’8-9. Poi il click: cinque punti di fila, tra cui due ottime difese a muro di Bordignon e Bonini, che rimettono le redini nelle mani del TeamVolley. Sul 16-12 si ripropone tuttavia un’altra fase di “basso”: il 2-7 permette alle torinesi di tornare in vantaggio. Le lessonesi escono bene dal time-out e chiudono la pratica, trascinate dalle solite affidabili attaccanti. Un ace al servizio di Cavaliere apre una serie di match-point, due dei quali sprecati. Il terzo è quello buono: una battuta sbagliata regala il 25-23.

COMMENTI

Coach Alessio BELLAGOTTI: “Avevamo bisogno di questa vittoria e l’abbiamo voluta, ma anche ripresa. Siamo partite molto bene, con un primo set ordinato, aggressivo e di qualità. L’avvio del secondo ci ha destabilizzato, ci è venuto il “braccino” in battuta e in attacco. Piano piano siamo riusciti a riprenderci, ragionare e gestire. L’ultimo è stato punto-a-punto: alcune situazioni forzate hanno permesso il rientro alle avversarie, fino al break importante di Cavaliere in battuta che ha chiuso il match. La vittoria è positiva, contro una squadra tosta come Lilliput: ci dà ulteriore convinzione sulla parte di classifica in cui possiamo stare. Dobbiamo dare battaglia ogni sabato, poi faremo la somma. Ora lavoreremo per recuperare un po’ di forza fisica, staccando dalla parte agonistica. Ne avremo bisogno perché il primo impegno di gennaio sarà a Gorla, in casa di una squadra giovane. Auguriamo a tutti un buon Natale e delle buone feste!”.

Aggiunge capitan Sara FIZZOTTI: “Questa vittoria è un bel regalo di Natale, che ci meritavamo. Non stavamo attraversando un periodo troppo semplice, ma al netto di tutte le difficoltà ci siamo rimboccate le maniche cercando di trovare più sicurezze in allenamento e tra di noi. Sappiamo bene che il duro lavoro paga, e questo deve essere un punto di partenza. Dobbiamo ricominciare subito a lavorare in palestra per poi puntare, partita dopo partita, a riprenderci quello che sappiamo di meritare”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 11a giornata

Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Lilliput Pallavolo 3-0

(25-19/25-21/25-23)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara ne, Diego 12, Bordignon 13, Cavaliere 1, Sola ne, Bonini 5, Barbonaglia 1, Macchieraldo 1, Barengo ne, Filippini 16, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.