Cena degli auguri di Forza Italia, incontro di confronto e condivisione FOTO

Grande partecipazione alla tradizionale cena degli auguri di Natale organizzata da Forza Italia, che ha visto la presenza di numerosi iscritti, simpatizzanti e amministratori locali.

Alla serata hanno preso parte autorevoli rappresentanti del partito e delle istituzioni, tra cui il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica onorevole Gilberto Pichetto Fratin e l’onorevole Roberto Pella. Presenti anche il coordinatore provinciale Alessio Serafia e il coordinatore cittadino Luca Motto, insieme a diversi sindaci e amministratori del territorio.

L’incontro è stato un momento di confronto e condivisione, oltre che un’occasione per scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie, confermando il forte radicamento di Forza Italia sul territorio e la volontà di proseguire con impegno l’azione politica e amministrativa.