Record di partecipanti per la Babbo Run di Cossato FOTO e VIDEO

Si è svolta oggi, domenica 20 dicembre, a Cossato la tradizionale Babbo Run, la camminata ludico-motoria non competitiva che ogni anno richiama appassionati di tutte le età. Quest’edizione ha stabilito un nuovo record di partecipanti, con ben 167 iscritti, confermando il successo crescente dell’iniziativa.

L’evento, caratterizzato da un’atmosfera allegra e festosa, ha visto camminatori e famiglie percorrere le strade del centro e dei dintorni vestiti in tema natalizio, tra cappelli da Babbo Natale, elfi e colori vivaci. La camminata non competitiva ha permesso a tutti di partecipare senza pressione, trasformando la giornata in un momento di divertimento, sport e socializzazione, in pieno spirito natalizio.

La Babbo Run di Cossato si conferma così un appuntamento imperdibile del calendario cittadino, capace di unire sport, solidarietà e comunità, regalando sorrisi e gioia a grandi e piccoli.