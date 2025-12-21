Strona, mercatino e iniziative natalizie: alberi creativi e musica per le vie del paese FOTO e VIDEO di Catia Ciccarelli per newsbiella.it

L’iniziativa è stata realizzata dalla Pro Loco di Strona, con il patrocinio del Comune.

La mostra resterà visitabile fino al 6 gennaio, offrendo così l’opportunità di scoprire Strona attraverso un percorso creativo e natalizio pensato per tutte le età.

Non è tutto: accanto al mercatino, Strona ospita anche la mostra diffusa degli “Alberi Creatalizi”, un’esposizione originale che coinvolge tutto il paese. Sono oltre una trentina gli alberi allestiti in diversi punti del territorio comunale, visitabili seguendo una cartina disponibile in piazza del Comune, che indica la posizione delle installazioni.

Giornata all’insegna dell’atmosfera natalizia a Strona, dove da questa mattina domenica 21 dicembre e fino a questa sera è in corso il mercatino di Natale, richiamando residenti e visitatori tra bancarelle e iniziative diffuse nel centro del paese.

