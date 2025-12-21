Vigliano in rosso per la Corsa dei Babbi Natale: 130 partecipanti nonostante la pioggia FOTO e VIDEO

Si è svolta questa mattina domenica 21 dicembre a Vigliano la tradizionale Corsa dei Babbi Natale, manifestazione non competitiva che ha visto la partecipazione di circa 130 persone.

La pioggia non ha fermato l’entusiasmo dei partecipanti, molti dei quali hanno corso indossando il classico costume da Babbo Natale, mentre altri hanno scelto una versione più semplice, partecipando con il cappello rosso simbolo delle festività natalizie.

Un colpo d’occhio colorato e festoso ha accompagnato l’iniziativa, trasformando le vie del paese in un percorso animato da sorrisi, spirito natalizio e voglia di stare insieme. L’evento, pensato come momento di aggregazione e convivialità, ha confermato ancora una volta la capacità di coinvolgere persone di tutte le età.