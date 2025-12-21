Pallavolo: Il derby di serie C si tinge di arancioblu!

Chiusura di 2025 magnifica per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Nella fantastica cornice del Forum, la Ilario Ormezzano Sai SPB ha vinto il derby di Serie C contro il Pavic Volley dei tantissimi ex. Un 3-1 importante, arrivato in rimonta dopo aver perso ai vantaggi il primo set. Gli arancioblu si confermano ai vertici del girone.

Il commento del direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: “Non c’era modo migliore per chiudere l’anno. Desideravamo proprio questo: i ragazzi hanno messo cuore, anima e testa. Spesso la forza da sola non fa la differenza: si deve sempre partire dalla concentrazione, su ogni scambio in campo. Ci avviciniamo ancora ai piani alti. Sapevamo che gli avversari sarebbero arrivati a Biella per giocarsela al 100%, dopo la loro ultima sconfitta casalinga in campionato. Avanti così! Ora ci godiamo un po’ di meritato riposo, poi torneremo ad allenarci. Ci sarà subito in programma un torneo di alto livello a Varese, con squadre di categoria superiore. Il 10 gennaio poi riprenderà la Serie C”.

Tra i migliori in campo spicca il libero Marco CARLOTTO: “Bella vittoria! Magari non siamo stati bellissimi a livello tecnico, ma con la testa siamo rimasti sempre presenti. Perso ai vantaggi il primo set non era nemmeno scontato restare aggrappati alla partita, anche considerando il precedente in Coppa Piemonte. Conoscevamo i loro colpi e come gestire alcune traiettorie di gioco, sono avversari dotati di ottime individualità. Qualcosa abbiamo dovuto concedere, ma nelle altre situazioni eravamo ben preparati. Abbiamo dimostrato che se vogliamo abbiamo le potenzialità per stare in alto in classifica, giocando un po’ più “sporco” e un po’ meno di fino. Il Forum è magnifico: la società ci ha fatto allenare su questo campo in settimana e nella rifinitura pre-partita, facendo di tutto per metterci nelle condizioni migliori. Un campo ben diverso da quello di Romagnano, e questo ci ha dato un ulteriore aiuto”.

TABELLINO

SERIE C - 11a giornata

Forum di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Erreesse Pavic Volley 3-1

(25-27/25-22/25-19/25-16)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 3, Vicario, Agostini 18, Sensi 12, Stragiotti ne, Antonov 5, Maretti 2, Graziano 5, Despaigne 28, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.



