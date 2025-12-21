Cossato in festa con il concerto “Armonie di Natale” FOTO e VIDEO
Il Natale si avvicina e sono sempre di più gli appuntamenti che ricordano questo periodo dell'anno. Per l'occasione il Coro Noi Cantando nella serata di ieri sabato 20 dicembre si è esibito nel concerto “Armonie di Natale”, sotto la direzione di Andrea Cracco.
A fare da cornice all'evento è stata la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Cossato, come sempre messa a disposizione dal Parroco Don Fulvio Dettoma che ha presenziato alla meravigliosa serata che ha visto una chiesa piena di fedeli e non solo.
Ospite di quest’anno è stato il Coro La Campagnola di Mottalciata, diretto da Simone Capietto.
